– Проект состоит из трёх компонентов. В рамках третьего — предусмотрены мероприятия, направленные на расширение экономических возможностей женщин. В этом году в четырёх регионах страны проходят тренинги по развитию предпринимательства по трём важным направлениям: войлок, выращивание хмеля, производство сыра. Один из интересных проектов «Одно село, один продукт» реализуется в ЗКО. В селе Тайпак в рамках проекта местные мастерицы открыли мини-цех по производству изделий из войлока. И отмечу, в довольно короткий срок – буквально за два месяца, – говорит заместитель председателя комиссии.

– До сегодняшнего дня мы не знали, что такое войлок. Шерсть в хозяйстве выбрасывалась и сжигалась. Благодаря председателю СДЖ Ляне Турсыновой все изменилось: она договорилась с чабанами на поставку шерсти, приняла участие в приобретении здания, оборудования для работы с войлоком. Теперь можем своими руками обработать шерсть, дать ей новую жизнь, и при этом заработать копеечку. Мы сделали большой шаг в своем развитии. Наша цель – выйти на международный рынок, пройти сертификацию тапочек, – сказала бригадир Жанна Бакаева.

– Нам всем хочется, чтобы у Казахстана было стабильное производство. Тем более опыт соседних стран, таких как Кыргызстан и Узбекистан, наглядно показывает, что экономика страны во многом зависит от развития ремесленничества. К сожалению, ремесленничество у нас не воспринимается как отрасль, это больше как придаток к туристическому сектору, и относится к сувенирной продукции. Самое главное, женщины социализируются, из домохозяек они превратятся в бизнес-вумен, – поделилась Айжан Беккулова.

Она приехала с целью выяснить, насколько эффективно идёт использование средств и какова отдача от проведённых тренингов. Структурой «ООН-женщины» при поддержке Национальной комиссии и министерства труда в 2021-2022 года реализовали проект по созданию Центров развития женского предпринимательства.По словам Елены Тарасенко, за весь период реализации проекта в Центры развития женского предпринимательства обратились и получили услуги 8 705 женщин, из них 449 в ЗКО. В результате 1 208 женщин расширили свой бизнес, 723 запустили своё дело.Оказывается тапочки из войлока – самый востребованный товар. Но чтобы их смастерить, мастерицам необходимы нормальные инструменты, специальные столы на металлической основе, разнообразное мелкое оборудование, которое не так легко найти. Женщины из Тайпака закупают шерсть, сами стирают её руками, на специально купленном станке вычёсывают и из подготовленного материала готовят тапочки, шлёпки, рукавицы и даже бусины для украшений. Сегодня этим занимаются девять мастериц. Этому трудоёмкому процессу их научила приглашённый тренер — президент Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулов.Также она считает, что пока мастерицы не сваляют по тридцать пар тапочек самостоятельно, о качестве и стабильности говорить рано. Они должны до автоматизма довести ровную раскладку шерсти, должны знать, когда добавлять или уменьшать добавку мыла, должны прочувствовать чисто технологические процессы. Это навыки, которыми они пока не обладают, но есть потенциал. Сегодня перед женщинами стоит задача – улучшить качество продукции и научиться красить шерсть натуральным красителем, таким как корка граната, и пришивать подошву – придать эстетический вид изделию.