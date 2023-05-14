— Будет организовано обследование всех органов, в том числе, компьютерная томография лёгких для жителей в возрасте от 50 до 70 лет. На консультацию приглашаются как женщины, так и мужчины, — рассказали в пресс-службе центра.

Иллюстративное фото из архива «МГ» 20 мая в Мангистауском областном онкологическом центре врачи проведут бесплатное исследование всех органов. С 9 до 13 часов приём проведут онко-хирург, онко-гинеколог, онко-мамолог и онко-уролог.В прошлом году на диспансерный учёт были взяты тысячу жителей области. С начала текущего года— 330 человек.