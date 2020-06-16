Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Казахстанцам, у которых истекает срок регистрации или разрешения на временное проживание в России, продлили срок освобождения от регистрации до середины сентября, сообщает сайт посольства Казахстана в РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Эти меры связаны с ограничениями, действующими из-за угрозы распространения коронавируса. - Граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учёт. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены, – говорится в информации. Ранее казахстанцев, которые находятся в России, освобождали от регистрации до середины июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.