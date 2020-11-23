На одном из заседаний президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что на жилищном рынке Казахстана функционируют много компаний квазигосударственного сектора, которые занимаются решением жилищных вопросов граждан и имеют смежные функции. В связи с чем поручил сократить количество операторов государственных программ жилищного блока. В частности, реорганизация коснулась трех дочерних организаций национального управляющего холдинга «Байтерек». Если АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» занималась развитием вторичного ипотечного рынка и предоставляла арендное жилье очередникам местных исполнительных органов, то «Байтерекдевелопмент» покупал и строил дома, и частично предоставляли их в аренду. АО «Фонд гарантированного жилищного строительства» предоставлял государственные гарантии, и дольщики могли дешевле выкупить жилье, на ранней стадии строительства. Для применения международного опыта в области развития жилищного рынка, а также оптимизации расходов данные организации было решено объединить. Таким образом, Единый оператор будет комплексно подходить к решению вопросов финансирования, ведения жилищной застройки в стране и дальнейшей эксплуатации объектов. Все текущие функции трех реорганизованных компаний будут сохранены в полном объеме и будут предоставляться бизнесу и населению по принципу «одного окна». На сегодняшний день порядка 70% мероприятий, утверждённых в рамках плана интеграции, уже проведены. Завершающим этапом станет переход инструмента субсидирования застройщиков по программе «Нұрлыжер» от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Создание единого оператора не потребует дополнительных расходов, наоборот, подобное объединение окажет ощутимое снижение нагрузки на бюджет. За счет оптимизации деятельности и исключения дублирующих функций общие административные расходы будут сокращены на 40% или 3,4 млрд тенге. Штатная численность будет сокращена на 32%, или 101 единицу, в том числе среди управленческого звена. Планируется, что АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» вступит в свои права в качестве Единого оператора уже в январе 2021 года.