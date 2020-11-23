Здание является многофункциональным, здесь будут ставиться театральные постановки, оперные и классические концерты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким области Гали Искалиев проверил ход строительства концертного зала в микрорайоне имени Кадыра Мырза Али. Возведением объекта культуры занимается ТОО "Альтаир". Звуковое оборудование заказали из Германии, а световое - из Франции. Здание будет выполнено в классическом стиле. Здесь предусмотрен вестибюль, выставочный зал, концертный зал, 12 гримерок, помещение для работ художников, мастерская. Балкон рассчитан на 121 посадочное место, остальные места - в зале. Общая площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. Строительство будет окончено в третьей декаде 2021 года.
– Из Франции и Германии приедут специалисты, которые будут монтировать оборудование и обучать наших людей. На сцене предусмотрена оркестровая яма, а если оркестр не будет задействован, то сцена будет подниматься и будет аванс-сцена, на которой будут происходить театральные, оперные и классические действия. Потолок будет обшит гипсокартоном и акустической панелью, предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, - рассказал и.о. директора ТОО "Альтаир" Нурлан Куангалиев.
Аким области отметил, что каждый квадратный метр здания должен быть полезным. По его словам, деятели культуры и жители области давно просили построить многофункциональное здание, где можно было проводить массовые культурные мероприятия.
– Я еще вначале говорил, что не нужно обустраивать большие конференц-залы. Каждое помещение должно быть полезным. Здесь должна кипеть жизнь. Люди должны здесь отдыхать и получать духовную пищу. Артистам также должны создаваться все условия, но ничего лишнего быть не должно. Концертный зал должен быть одним из самых красивых зданий нашего города. Над названием нужно подумать, посоветоваться с деятелями культуры. Надо предусмотреть подъездные пути, чтоб людям удобно было приезжать, обустроить стоянку. Это здание будет одним из центральных объектов нашего города. Не торопитесь, стройте качественно, но срок все же мы ставим срок - это сентябрь, октябрь следующего года, - отметил глава региона.
Напомним,
проект строительства концертного зала был представлен в феврале 2018 года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА