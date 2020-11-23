С начала года были оштрафованы более пяти тысяч человек. Они переходили дорогу в неположенном месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель на Lexus насмерть сбил пешехода в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, местные жители, рискуя жизнью, продолжают нарушать правила дорожного движения. - Чаще всего пешеходы переходят дорогу в неположенном месте близ торговых центров и перекрёстков, оправдывая свои действия тем, что «так проще и быстрее», а переход «слишком далеко и идти туда нет времени». Видя подобные нарушения, автоинспекторы наказывают безрассудных граждан, составляя административный протокол по статье 615 КоАП "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" с наложением штрафа в 8334 тенге, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в департаменте полиции Атырауской области отметили, что проведенный анализ показывает, что из 25 пешеходов, попавших в этом году под машины, 15 переходили проезжую часть в неустановленных правилами местах. Всего с начала года по статье 615 КоАП РК было оштрафованы 5715 человек на общую сумму в 47,6 миллиона тенге. Сотрудники полиции вновь предупреждают о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. И даже если вы переходите дорогу по пешеходному переходу, сперва убедитесь, что водитель приближающегося автомобиля замедлил ход и готов вас пропустить.