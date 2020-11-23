Кроме того, СOVID-19 был выявлен у девяти детсадовцев и двух студентов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пойдут ли казахстанские ученики во второй четверти в школу Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 ноября, в региональной службе коммуникаций прошел брифинг, где заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева рассказала о второй четверти учебного года. - Всем известно, что в этом учебном году в связи с карантинной ситуацией в стране были внесены изменения в форматы обучения школ. По области функционируют 379 государственных школ с контингентом более 111 тысяч учащихся. В штатном режиме работает 251 школа, в них охвачено 20% от общего количества учащихся. В 128 школах организовано дистанционное обучение, охвачено 48,% учащихся, - рассказала Светлана Темиргалиева. Со слов заместителя руководителя управления образования ЗКО, по просьбе родителей или законных представителей детей разрешена работа дежурных классов с количеством детей до 15 человек, деятельность которых организуется строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. К слову, в области дежурными классами охвачено более 34 тысяч учащихся начальных классов и более 4 тысяч учащихся классов предшкольной подготовки. - Вместе с тем есть случаи заболевания среди детей, на сегодня по области зарегистрировано 83 заболевших COVID-19 , в том числе у 72 учащихся школ , 9 воспитанников детского сада, 2 студента колледжа, - пояснила Светлана Темиргалиева.