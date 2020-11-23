Также полицейские помогли продуктами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские Атрыау помогли малообеспеченной семье (видео) В Атырау сотрудники ювенальной полиции решили оказать посильную помощь одной из малообеспеченных семей. - Ситуация там действительно сложная. Женщина одна воспитывает четверых детей, старшему из которых 12 лет, а младшим, двойняшкам, по два годика, - говорит начальник отдела ювенальной полиции города капитан Азамат Карамуратов. Инспекторы приобрели продукты питания, детскую тёплую одежду, одеяла и другие необходимые для дома вещи. Принимая столь нужную в зимние холода помощь, женщина не могла сдержать слёз и тепло поблагодарила полицейских.

Фото и видео предоставлено департаментом полиции Атырауской области  