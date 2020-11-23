Поисками водителя занимаются полицейские, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские ЗКО разыскивают водителя, который на машине пересек реку Скриншот с видео В различных пабликах социальной сети Instagram появилось видео, снятое предположительно недалеко от микрорайона Самал. Водитель на автомашине черного цвета пересекает реку Чаган от одного берега к другому. При этом по пути машину заносит. В социальной сети ролик набрал тысячи просмотров и сотни гневных комментариев. – Игра со смертью. Люди, одумайтесь, жизнь и так коротка, - написала tatyanairbfh. – Народ, да пусть катается, его жизнь. Ну уйдет под лед, ну утонет, ну сделают поминки. Поплачем и разойдемся. А ну еще один день в комментариях будем писать свои мысли про это, - отметил milashevskii77777. – Штрафовать нужно таких! Захотелось экстрима, блин иди в армию, - написал maksim.zhuravliov. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в данный момент полицейские устанавливают личность водителя, после чего ему будет дано предупреждение. – Во избежание несчастных случаев сотрудники полиции проведут профилактическую беседу с владельцем авто, - сообщили в полиции. Специалисты ДЧС ЗКО отметили, что безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см. Для сооружения катка - 12 см и более, а для проезда автомобилей толщина льда должна составлять не менее 30 см. – Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину, - резюмировали в ДЧС ЗКО.