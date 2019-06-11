Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 апреля этого года в действующие правила выписывания, учета и хранения рецептов внесли изменения. Согласно поправкам, теперь 87 процентов всех лекарств будут продаваться строго по рецептам. А это значит, что из порядка 8 тысяч зарегистрированных лекарственных средств более 6 тысяч попадают под этот регламент. - Я аллергик, и каждое лето у меня начинается период обострения. Мне в это время назначают антигистаминные препараты. Раньше я по назначению врача покупала их свободно. А теперь мне придется за рецептом идти к врачу. В этих поликлиниках и так огромные очереди к терапевту по записи, к аллергологу запись чуть ли не за две недели вперед. А если мне станет вдруг плохо или у меня произойдет отек Квинке? Кто ответит за это? - жалуется жительница города Жанна Аскарова. В аптеках Атырау отказываются продавать лекарства без рецепта претензии карагандинки поддерживают и владельцы аптек. Они отмечают, что согласно закону не имеют права отпускать без рецепта противомикробные, гормональные, лекарственные средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также желудочно-кишечного тракта. Причем рецепты не просто должны быть, их будут изымать, и владельцы аптек обязаны хранить их на протяжении трех лет. В противном случае им грозит штраф в размере от 130 до 200 МРП, а при повторном нарушении - согласно Административному кодексу - лишение лицензии на полгода. - Выписать рецепт теперь может только терапевт. Если раньше мы продавали клиентам медикаменты при предъявлении ими выписок из больницы и по назначению врачей скорой помощи, то сейчас мы не сможем этого делать. Потому что нам нужен рецепт. Получается, пациенту, который только выписался из больницы или вызвал скорую, придется снова идти к врачу в поликлинику. Это увеличит нагрузку на терапевта в два раза. А как быть лежачим больным или тем, у кого хронические заболевания. Ведь им лекарства нужны постоянно, - сетует владелица аптеки Ольга Селиванова. Запрет на продажу лекарств без рецепта объяснили в Минздраве. Также представители фармацевтического бизнеса добавили, что при новых правилах при покупке дорогостоящего лекарства на длительный срок приема его придется покупать полностью, а не по частям. Дело в том, что рецепт заберут в аптеке. Если препарат не подойдет, снова придется идти к врачу за рецептом. По словам провизоров, в этих поправках много подводных камней. Кроме того, что увеличится нагрузка на медиков, работы прибавится и у аптекарей. При установлении факта, что врачом выписан рецепт, не отвечающий требованиям его оформления, фармацевт обязан проставить штамп "Рецепт недействителен", зарегистрировать это в специальном журнале, передать информацию об этом в медорганизацию, где был выписан рецепт. - С таким подходом не исключено, что потребители столкнутся с проблемой приобретения лекарств, а субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе из отдаленных районов и сел, и вовсе придется закрыть свое дело. Поэтому мы подготовили официальное обращение к Президенту страны, премьер-министру, министру здравоохранения, национальной экономики, а также в адрес Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что эти основания ущемляют права потребителей, предпринимателей, но и создают коррупционные риски. Мы требуем, чтобы навели порядок сначала в медицинских организациях, внедрили систему электронного документооборота, в том числе по рецептам. И чтобы объявили мораторий на действие этих поправок. Это обращение уже подписало более ста владельцев аптек из всех регионов Казахстана, - отметил президент Казахстанской ассоциации предпринимателей сервисных услуг Ермек Абильдин. Ранее главный врач городской поликлиники № 9 Нур-Султана Сауле Смагулова объяснила, чем опасен прием антибиотиков и других лекарств, покупаемых без рецепта. По ее словам, зачастую пациент не может самостоятельно определить, какой должна быть адекватная доза, каким должен быть вид и способ введения, а также длительность лечения. Это может определить только врач и только после осмотра. - При бесконтрольном приеме лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных, может быть поражение почек, сердца, нервной системы. Также особо грозным эффектом является невосприимчивость к антибактериальным препаратам микроорганизмов. Это уже стало глобальной проблемой. Если пациент раньше препараты принимал хаотично, бесконтрольно, то в серьезных случаях, таких как тяжелые септические осложнения, назначить антибактериальные препараты врачам становится очень сложно, потому что развивается устойчивость и невозможно подобрать антибиотик для лечения данной ситуации, - отметила Смагулова.