Вкусно, просто, быстро, легкий обед или ужин обеспечен.     Всего 44 ккал на 100 гр Состав: пекинская капуста 300 гр вареный белок от 2 яиц шампиньоны 3 шт маслины 11 шт огурец 1/2 лимон 1/2 соевый соус 1 ст.л. Приготовление: Все нарезаем по желанию. Из ½ лимона выжать сок, смешать с соевым соусом и заправить салат. Перемешать и уплетать за обе щеки. Приятного аппетита!  