В Уральске ИП «Губер С. В.» производит и реализует высокотехнологичную продукцию из резиновой крошки: тротуарную плитку, покрытия для детских и спортивных площадок и другие напольные покрытия.
Резиновые покрытия, изготовленные из вторичного сырья, то есть из резиновой крошки от автомобильных шин, обладают износостойкостью, прочностью, долгим сроком эксплуатации, а также ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Для изготовления продукции компания использует высокотехнологичное сертифицированное оборудование.
- Наше предприятие изготавливает такую продукцию из резиновой крошки, как плитку, брусчатку и бесшовные покрытия различной цветовой гаммы, а также мы реализуем саму резиновую крошку, как компонент для различного предназначения. Вся продукция имеет сертификат качества, - говорит директор ИП «Губер С. В.» Сергей ГУБЕР
Напольные покрытия многофункциональны и могут настилаться как в помещениях, так и под открытым небом. Например, покрытия могут использоваться на стадионах, спортивных (баскетбольных, волейбольных, бадминтонных и так далее) и детских площадках, в виде садовых дорожек, пешеходных зон, как антискользящее покрытие для лестниц.
Амортизирующие свойства резины позволяют применять такие покрытия для теннисных кортов и беговых дорожек. Мягкое покрытие является хорошим шумоизолятором, поэтому такой резиновый пол будет эффективен даже в медицинских и детских учреждениях.
При выборе такой продукции нужно обратить, прежде всего, внимание на качество изготовления. Главными составляющими покрытий являются измельченная резиновая масса, связующий полиуретановый компонент и цветной наполнитель. Качественное покрытие отличает степень плотности изделия (низкая или высокая), то есть плитки могут быть мягкими или жесткими, а также водонепроницаемость (дренажные или водонепроницаемые), толщина и стойкость цветного пигмента. В выборе правильного и нужного по назначению покрытия вам помогут специалисты компании.
Кроме напольных покрытий, предприятие реализует резиновую крошку, которая может стать прекрасным наполнителем для боксерских груш и мешков, а также может использоваться в строительстве: как один из компонентов укрывного материала для крыш жилых домов, добавляется в песчано-цементную смесь для отделочного и декоративного настенного материала, применяется в дорожных и других строительных работах.
Резиновая крошка также используется в нефте- и газодобывающей промышленности. Этот компонент может применяться для тампонирования нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента при сборе нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.
Спектр применения продукции очень широк и пользуется спросом в пределах нашей области и в соседних казахстанских регионах.
- Мы реализуем готовую продукцию, а также изготавливаем на заказ
. Работаем как с физическими лицами, так и с государственными и коммерческими предприятиями. Товар можно приобрести за наличный и безналичный расчет или оформить в кредит, - добавил глава компании.
Мы ждем вас: г. Уральск, промзона п. Желаево, 41. Тел.: 8(7112) 25 07 93.
