Мужчина утонул 7 июня на реке Урал в районе Налогового комитета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, тело мужчины было обнаружено 10 июня в 18.30. - Утонувшего обнаружили на реке Урал в районе Курени. На месте работали 3 человека оперативно-спасательного отряда, - пояснили в департаменте. Напомним, за выходные в Уральске утонули два человека, ими оказались мужчина 20 и 50 лет.  