По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76 процента голосов. Это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса.

– Сегодня утром на открытом заседании мы огласили предварительные итоги. Теперь мы можем подвести окончательные итоги внеочередных выборов президента Казахстана, - сообщил председатель ЦИК Берик Имашев. Результаты итогов распределились следующим образом. Жамбыл Ахметбеков - 167 649 голосов - 1,82 процента, Дания Еспаева - 465 714 голоса - 5,05 процента, Амиржан Косанов - 1 495 401 голос - 16,23 процента, Толеутай Рахимбеков - 280 451 голос - 3,04 процента, Амангельды Таспихов - 182 898 голосов - 1,98 процента, Касым-Жомарт Токаев - 6 539 715 голосов - 70,96 процента, Садыбек Тугел - 84 582 голоса - 0,92 процента. – Сегодня мы завершили продолжавшуюся последние два месяца в стране избирательную кампанию. Избирательными органами всех уровней обеспечено исполнение указа Президента Республики Казахстан об организации и проведении внеочередных выборов президента, назначенных на 9 июня 2019 года. Установлены окончательные итоги выборов, избран Президент Республики Казахстан. Поздравляю всех с этим важным государственным событием, - подвел итоги Берик Имашев. Всего в голосовании приняло участие 77,4 процента избирателей. Инаугурация Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится 12 июня.