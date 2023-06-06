в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области;

в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;

в Кармакчинском районе Кызылординской области;

в Жаксынском районе в Акмолинской области;

в Шетском районе Карагандинской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Метеорологи опубликовали корректировку к прогнозу засухи на июнь. Так, умеренная засуха ожидается:В предыдущем прогнозе не было двух последних областей.