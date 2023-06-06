Умеренная засуха ожидается в пяти регионах страны. Джут в Казахстане: акимы на местах скрывают реальные цифры Иллюстративное фото из архива «МГ» Метеорологи опубликовали корректировку к прогнозу засухи на июнь. Так, умеренная засуха ожидается:
  • в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области;
  • в Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области;
  • в Кармакчинском районе Кызылординской области;
  • в Жаксынском районе в Акмолинской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области.
