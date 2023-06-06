Фото: polisia.kz В Жетысу разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Ербосын Айзере из села Аулиеагаш Панфиловского района. По данным полицейских, четвёртого июня она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Школьница была одета в чёрный свитер, тёмные джинсы и белые кроссовки. Приметы подростка: среднего телосложения, карие глаза, волосы тёмные, длинные, ниже плеч. Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить по телефону: 8 (705) 519-10-21, 8 (707) 786-46-30, 8 (771) 492-10-07 либо 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.