Его транспортировали до города спасатели. Алматинцев просят не подбирать совят Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл днём пятого июня. Спасателям сообщили о мужчине, который сломал ногу в ущелье Проходное. Прибывшие на вызов сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда оказали первую медицинскую помощь, зафиксировали ногу шиной и начали спуск туриста на носилках. Мужчину передали бригаде центра медицины катастроф. Спасатели напоминают правила безопасного отдыха в горах:
  • нельзя подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям,
  • следует внимательно смотреть под ноги,
  • нельзя сокращать путь,
  • в жаркое время года обязательно с собой должна быть вода, солнцезащитные очки, головной убор и spf-крем.
Ранее двое граждан России и казахстанец отправились в ущелье Аюсай и заблудились.