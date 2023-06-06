Изображение с сайта Pixabay Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16 человек. Ещё 19 находятся в больницах. Среди отравившихся — несовершеннолетняя. Ещё два человека умерли в Самарской области. Отравившиеся есть и в Нижегородской области. По предварительным данным, жители отравились напитком «Мистер сидр», произведённым в Самарской области. Согласно одной из версий, в нём вместо этилового спирта мог содержаться метанол. Следователи задержали производителя напитка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.