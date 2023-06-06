Это связано с техническим сбоем базы МВД, передаёт портал «Мой ГОРОД». Новую GPS систему установили на машины спецЦОНа Уральска Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщили в пресс-службе филиала «Правительства для граждан», оказание государственных услуг приостановили по всей стране. Это связано с техническим сбоем на стороне комитета административной полиции МВД. Работы по устранению неполадок ещё ведутся. Напомним, пятого июня СпецЦОНы также не оказывали услуги из-за сбоя системы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.