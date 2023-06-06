Об этом пятого июня компания сообщила в ходе конференции WWDC 2023. Мессенджер iMessage будет обновлен путём добавления фильтров для поиска и возможности быстрого перехода к началу диалога. Также в iOS 17 пользователи iMessage смогут расшифровывать голосовые сообщения, отправлять другим свою геолокацию и делиться новыми анимированными стикерами. Помимо этого, в iOS 17 будет встроена функция выбора фото для контактов аналогично тому, как это работает при установке обоев рабочего стола. К примеру, к изображению можно будет добавить текст или эмодзи. Компания обновит функцию AirDrop, добавив режим NameDrop. Нововведение даст возможность передавать файлы на другие смартфоны компании Apple с помощью прикосновения, наподобие подключения с помощью NFC. Также Apple анонсировала режим StandBy, в котором iPhone превращается в умный дисплей. Его можно будет использовать в качестве прикроватных часов или для отображения другой информации в горизонтальном режиме. Кроме того, в iOS 17 появится новое приложение под названием Journal, которое является личным электронным дневником с функцией добавления записей и фотографий. Полноценный релиз iOS 17 ожидается осенью вместе с выходом новых iPhone 15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.