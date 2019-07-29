Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы Генпрокуратуры РК, члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом группировки вооружены, отличаются сплочённостью и дерзостью. - В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел. Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется, - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности.