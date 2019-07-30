Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас мы отрабатываем, вводим в электронный паспорт здоровья такую графу. Когда вы прикрепляетесь к поликлинике, у вас спрашивают, вы отказываетесь или нет? Если вы отказываетесь, у вас в электронном паспорте будет закреплен (отказ от посмертного донорства органов. - Прим.). Буквально на прошлой неделе мы электронный паспорт презентовали, в него хотим включить до конца года, - сообщил Биртанов. По его словам, это позволит врачам быстрее принимать решение в случае смерти пациента. - Но нужно, чтобы люди своими ногами пришли и в поликлиниках этот отказ зарегистрировали. Потому что все равно нам нужна бумажная форма отказа, которую мы можем у себя сохранить. Или через ЭЦП (электронную цифровую подпись. - Прим.). Мы эту технологию отрабатываем, частично вопрос снимется. Но опять же есть много вопросов, связанных с неформальной стороной, - с родственниками. Понятно, что с учетом нашей психологии, менталитета, традиций это все не так просто, - заметил министр. Ранее он рассказал, что Казахстане в отношении посмертного донорства существует презумпция согласия. Если человек при жизни не отказался быть донором, это означает, что он согласен. Однако родственники умершего зачастую выступают резко против забора органов и даже подают на врачей в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.