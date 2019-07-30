Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан Ахметжан, в области проведено заседание координационного совета, на котором обсудили эффективность использования модуля «Е-уголовное дело» за 6 месяцев 2019 года. – Цифровизация уголовной сферы от регистрации правонарушения до вынесения приговора суда, одна из задач, поставленных в стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года, и является частью госпрограммы «Цифровой Казахстан». Западно-Казахстанская область - одна из первых, которая начала реализацию электронного формата расследования в пилотном режиме. За шесть месяцев в «Е-уголовное дело» зарегистрировано 2660 уголовных правонарушений, что составило 40% от общего количества зарегистрированных преступлений, - сообщил Бауыржан Ахметжан. Стоит отметить, что в суд направлено 369 дел и это является лучшим показателем в республике. – Уже сегодня участники уголовного процесса, в том числе подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, защитники, их представители через интернет-портал «Публичный сектор» (pravstat.prokuror.gov.kz) могут сами дистанционно подавать жалобы и ходатайства, ознакомиться с материалами уголовного дела. Материалы о санкционировании обыска, выемки, личного обыска и других следственных действий в ЗКО также рассматриваются судом в цифровом формате, - рассказал Бауыржан Ахметжан. Прокурор области Жандос Умиралиев указал на необходимость расширения спектра уголовных дел в электронном формате и перехода от проступков и преступлений небольшой тяжести к расследованию более тяжких категорий преступлений. – Также поручено принять меры по увеличению пропускной способности каналов связи в ряде районов области. Высокоскоростным интернетом уже обеспечены отделы полиции города Уральск и Теректинского района, - добавил официальный представитель областной прокуратуры.