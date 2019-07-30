Удивительно нежный яблочный вкус и аромат. Попробуйте180 гр муки 4 шт яблока 2 шт куриного желтка 140 гр сахара 50 гр слив.масла ½ ст молока 1ч.л. разрыхлителя Щепотка соли3 ст.л. сахара откладываем (он понадобится позже). Остальной сахар смешиваем с желтками. Масса должна посветлеть, сахар раствориться. Слив.масло растопить и половину смешиваем с яичной массой, добавляем туда же молоко, просеянную муку с разрыхлителем, соль. Все перемешиваем до однородности. Форму застелить пекарской бумагой и вылить тесто. Яблоки очистить от кожуры и нарезать на дольки. Уложить их в тесто, произвольно.Сверху полить пирог оставшимся слив.маслом и присыпать отложенным в начале сахаром. Выпекать в разогретой 30-35 минут при 180 градусах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz