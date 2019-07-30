Очередной день на фестивале «Жара» в Баку начался с выхода звёзд на красную дорожку. К удивлению поклонников Аниту Цой вывезли в инвалидном кресле – сообщает «КП». Оказалось, что прошедшим вечером Цой очень неудачно споткнулась на лестнице. Травма оказалась болезненной - ноготь на большом пальце ноги «вырвало с мясом» «… Ходить, наступать на ногу больно. Поэтому теперь пою сидя». Для выхода на сцену повязку на пальце ноги украсили стразами. «У меня теперь бриллиантовая нога!» - смеясь говорила артистка. Заживать все будет месяц, а новый ноготь отрастет через три месяца. Источник фото kp.ru