Утюг - это та бытовая техника, обойтись без которой сложно. Поэтому его поломка стоит срочной замены. Расскажем, на что в первую очередь нужно обращать внимание выбирая новый утюг. Рабочая поверхность Если в вашем гардеробе вещи в основном из простых тканей, то подойдет бюджетная модель с алюминиевой подошвой. Она легкая, быстро набирает температуру. А одежда из деликатных тканей может пострадать из-за мелких заусенец, которые со временем появляются на алюминии. Подошва из стали, керамики, металлокерамики меньше подвержена царапинам, но от появления нагара не застрахована. Если хотите избежать этого - выбирайте утюг с поверхностью, покрытой тефлоном. Мощность Если у вас большая семья и глажки всегда много, нужен мощный прибор – от 2500 Вт. Если не много, но вещи в основном сильно мнущиеся, то это под силу утюгам 2000-2400 Вт. А если вы пользуетесь утюгом не часто, предпочитаете не мнущуюся одежду подойдет 1500Вт. И цена у него меньше, и расход электроэнергии тоже, чем у мощных собратьев. Подача пара Чем больше разных отверстий, тем лучше – благодаря этому одежда отпарится равномерно. Желательно, чтобы был регулятор скорости подачи пара. Потому что, разная ткань требует разного количества пара. Чем тоньше ткань, тем меньше. Дополнительные функции зависят от личных предпочтений, и того сколько вы готовы переплатить за них.     А вы знаете как просто обновить старую мебель и получить эксклюзивные вещи? Читайте здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz  