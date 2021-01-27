Комитет национальной безопасности провел задержание приверженцев деструктивного религиозного течения, причастных к поставке наркотиков, на западе Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ. КНБ провел задержания на западе Казахстана Скриншот с видео – 13 января 2021 года Департаментом КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения, - говорится в сообщении. Правоохранители начали досудебное расследование по статье 297, части 3, пункту 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
По решению специализированного следственного суда Атырау подозреваемые будут находиться под стражей.– Указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Следственные мероприятия продолжаются, - добавили в КНБ.ZYg9w5gIfSI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  