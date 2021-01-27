По словам сельчан, за два года подсудимые украли более тысячи голов лошадей, а украденный крупный и мелкий рогатый скот крестьяне не берутся считать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В мае прошлого года в редакцию "МГ" обратились возмущенные сельчане, которые рассказали, что в их районах участились кражи скота
. Пропадали не только лошади, но и коровы, и овцы. Кражи были зафиксированы на территории Сырымского, Акжайыкского и Каратобинского районов. По словам сельчан, количество пропавшего скота превысило тысячу голов. Тогда в департаменте полиции сообщили, что досудебное расследование находится в производстве следственного управления. Подозреваемыми по делу проходят трое братьев, которые занимались кражами скота на территории ЗКО.
– Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК "Скотокрадство" и по статье 287 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
". Расследование проводится по 15 эпизодам. По месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты незарегистрированные охотничье и огнестрельное оружие, а также патроны разных калибров и ножи. По всем заявлениям о пропаже лошадей будут проводиться соответствующие разбирательства и все животные, если они находятся в этом табуне, будут возвращены своим законным владельцам
, - сообщили в мае прошлого года в полиции ЗКО.
26 января 2020 года в Акжайыкском районном суде состоялось первое слушание по этому делу. На скамье подсудимых пять человек, четверо из которых родные братья.
– Полицейские расследовали уголовное дело по факту скотокрадства, фигурантами которых являются братья Ешовы. Они на протяжении длительного времени занимались кражей лошадей, коров и овец. Но мы не считаем ущерб от КРС и МРС, заявили лишь по факту пропажи лошадей, даже жеребят не стали брать в счет. Дело расследовалось очень долго, мы все с нетерпением ждали этого дня и требуем справедливого рассмотрения дела. Ведь полицейские, по нашему мнению, упустили многие моменты, под разными предлогами расследование затянулось, проводили какие-то экспертизы. Мы просили поторопиться, ведь зимой скотине нужен особый уход, корм,- говорит глава крестьянского хозяйства "Назарымбет" Аманжол Зинуллин.
По его словам, в начале расследования на 618 голов скота наложили арест, но сейчас осталось около 150 голов. Остальных лошадей вернули Ешовым, а они их распродали и даже отправили в Шымкент, Кызылорду, Атырау и Актобе.
– Мы были уверены, что имущество, находящееся под арестом, могут снять только по решению суда. Почему не спросили нашего мнения? Ведь количество пропавшего скота намного больше. Мы подозреваем, что при расследовании дела были коррупционные правонарушения. Следователей часто меняли, многих уволили с работы. Дело расследовалось по 68 эпизодам, но до суда почему-то дошло лишь 48 эпизодов. Почему их сократили? Может быть, на потерпевших оказывали давление и они вынуждены были забрать свои заявления? Может, их уговорили, запугали или возместили ущерб? Об этом мы можем только догадываться. Почему к ответственности не привлекают других участников преступлений? Ведь их намного больше, не могли пять человек украсть, забить огромное количество скота и беспрепятственно вывезти мясо за пределы области. Только у меня украдено 85 голов лошадей, а до суда дошли факты лишь по 24 головам. Общий ущерб я оцениваю в восемь миллионов тенге. На руках у них были справки от полицейских, от ветеринарной службы и от акимата. Кто им выдавал эти справки? Мы подозреваем, что здесь замешаны большие люди, а Ешовы были лишь исполнителями, - возмущается Аманжол Зинуллин.
Кроме этого, сельчане возмущены тем, что дело передано в суд не как организованная преступная группа, хотя фигуранты дело действовали сообща, заранее готовились к кражам и прикрывали друг друга. После задержания пяти человек, по словам глав крестьянских хозяйств, в районах перестал пропадать скот.
– За 2018 и 2019 годы у меня украли 41 голову лошади и шесть голов крупного рогатого скота. Содержание скота - большой труд, требующий немалых вложений. Скотокрады забирают готовое. С тех пор как задержали подозреваемых, в селе не пропала ни одна корова или лошадь. Мы требуем справедливого решения суда, - отметил глава крестьянского хозяйства "Мерхат" Кемел Оралов.
Предприниматель Сергей Шунайбеков приехал из района Байтерек в Акжайыкский район специально, чтобы развивать свое крестьянское хозяйство.
– Была такая программа из министерства "Отгонные пастбища", мы подобрали очень хорошее место, вложили большие средства, капитально построили зимовник и летник. Но сейчас мы разочаровались в этой программе, так как скот пропадает. У меня бесследно пропал племенной скот, а ведь это полудикое животное, украсть которое не под силу троим людям. Для этого нужна целая группа технически оснащенных, специально подготовленных людей. Почему не применяется ОПГ? Вор должен сидеть в тюрьме. Нам, крестьянам, остается только надеяться на себя, у каждого из нас есть огромные кредиты, мы честно трудимся, а кто-то пришел, украл и разбогател. Так не должно быть! Ущерб я оцениваю в пять миллионов тенге, - возмущается глава крестьянского хозяйства Сергей Шунайбеков.
Межу тем начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Галым Байжанов пояснил, что действительно изначально все имущество братьев Ешовых было арестовано.
– На стадии окончания уголовного расследования, мы установили количество потерпевших и размеры заявленного ущерба. В рамках суммы ущерба оставили арест, а остальную сумму на законных основаниях по санкции прокурора мы освободили из-под ареста. На данный момент в суд переданы дела по 48 эпизодам, в остальных случаях причастность подозреваемых не подтвердилась. Окончательное решение примет суд, - отметил Галым Байжанов.
Также он ответил на вопрос почему не было начато расследование по статье "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них".
- Действиям фигурантов уголовного дела была дана правовая оценка. Признаков организованной преступной группировки найдено не было. Но их действия были расценены как кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, - ответил Галым Байжанов.
Судебное заседание было назначено на 14.30 26 января, однако началось с часовым опозданием. В зале судебного заседания собрались около 50 пострадавших, однако подсудимых подключили через видеоконференцию. В пресс-службе областного суда сообщили, что на скамье подсудимых пять человек
– Берикболат Ешов и Болат Ешов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 188 УК РК "Кража в особо крупном размере" и 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
". Болатбек Ешов также обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере, в хранении оружия, а также по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
путем поджога". Баубек Ешов и Нурхат Елеусизов обвиняются в кражах в особо крупном размере, - сообщили в областном суде.
Сергей Шунайбеков
Кемел Оралов
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА