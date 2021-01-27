В семье Сариевых четверо детей: старшему - 6 лет, а младшему - всего 9 месяцев. 25 января в их доме произошел пожар, теперь они вынуждены скитаться по квартирам, так как на восстановление дома денег у них нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Так выглядит сгоревшая квартира семьи Сариевых
25 января в одной из квартир в четырехквартирном доме №18 по улице Артыгалиева произошел пожар. Тогда на месте пожара погиб 88-летний
пенсионер.
27 января в редакцию "МГ" обратилась многодетная семья Сариевых, которая жила с пенсионером по соседству. Их квартира тоже пострадала от пожара, сгорела крыша, вещи, а стены пропитались влагой и гарью. Жить там теперь невозможно. Стоит отметить, что дом был построен в 1950-х годах.
Многодетная мама Лунара Сариева до сих пор с ужасом вспоминает тот злополучный вечер.
- Мой муж целыми днями на работе, а я дома с детьми. Вечером, когда все собрались к ужину, я почувствовала запах гари в нашей квартире, но не предала этому значения, потому что соседи частенько топят баню и дома так пахнет. Когда мы вышли из дома, то увидели, что горит крыша и из соседской квартиры идет дым. Муж побежал спасать соседа, выбили окна, дверь, но было уже поздно, огонь охватил всю квартиру. Вызвали пожарных. Были сильно испуганы и растеряны, не каждый день такое происходит. Потом быстро собирали детей, укутали в теплые одеяла и отнесли к соседям, - рассказывает подробности пожара многодетная мама. - Сосед, который погиб, был хорошим человеком, непьющий, никого не собирал у себя. Жалко его очень.
Лунара Сариева говорит, что теперь им негде жить, эта квартира была их единственным жильем.
- У нас четверо детей: старшему сыну исполнилось 6 лет, его зовут Абу-Бакир, затем 4-летняя Айша, 2-летняя Амина и 9-месячная Асия. Муж Сагидула заведует складом в одном из магазинов техники, его зарплаты не хватит, чтобы снимать жилье и прокормить всю семью. Пока ютимся в съемной однокомнатной квартире у моей сестры. Я не могу рисковать своими детьми и вернуться в этот дом, все может обрушиться в любой момент, там сыро и холодно. Дом нужно полностью восстанавливать, - рассказала Лунара. - Да и дети еще не отошли от этого шока. Все время бормочут во сне: "Дом горит!" Они ведь все видели в окно из соседского дома, очень напуганы произошедшим.
Далее многодетная мама отметила, что им некуда идти, а отремонтировать жилье самостоятельно им не под силу.
- Мы в такой ситуации впервые и даже не знаем как быть. Все вещи, которые удалось вынести из горящего дома, пропитались гарью и не отстирываются. Мы в один день остались без всего, - со слезами на глазах говорит женщина. - Мы просим неравнодушных уральцев помочь нам хоть чем-нибудь. Сейчас нам очень сложно. Никогда не могла подумать, что с нами такое произойдет. Буквально за 20 минут вся жизнь перевернулась с ног на голову. Мы спокойно жили и были счастливы. А теперь...
По словам Лунары, они обращались за помощью в акимат Уральска, им пообещали единовременно выплатить 50 тысяч тенге.
В пресс-службе акимата Уральска отметили, что в отдел занятости и социальных программ города Уральска были направлены данные для решения о единовременной социальной выплаты.
Позже в акимате Уральска сообщили, что погорельцам положено выплатить до 50 МРП (до 145 тысяч тенге).
Все, кто желает помочь семье Сариевых, могут перечислить денежные средства на карту Каспий Голд с номером 5169 4971 8967 4587 или позвонить Лунаре Сариевой по номеру 8 (747) 510 57 20.
Потолок в сгоревшей квартире Сариевых
Лунара Сариева
Дети супружеской пары Сариевых
Квартира, где погиб пенсионер
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото детей предоставлено Лунарой САРИЕВОЙ