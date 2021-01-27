Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким города Аксай Амангельды Тугузбаев провел встречу с населением в режиме онлайн. Он отметил, что в 2020 году в Аксае была проведена большая работа: завершилось строительство 14 улиц южной части города (в так называемом районе «Шанхай»), проведен средний ремонт дорог 5 и 10 микрорайонов и благоустройство улицы им Буденного и дворов по улице Аль-Фараби (бывшая Советская), начался капитальный ремонт улицы Аль-Фараби (проект переходящий и работы продолжатся в 2021 году). Также, как следовало из отчета градоначальника, произведен капитальный ремонт автодорог микрорайона Строитель-4 в Кызылтале, реконструирован коллектор по улице Дружбы Народов, по программе «Модернизация ЖКХ» отремонтированы крыши в 4 домах 4 и 10 микрорайонов и запущено 9 лифтов. Кроме этого, изготовлено и установлено 30 торговых прилавков и благоустроена территория для проведения сезонной сельхозярмарки, установлено 15 детских игровых площадок, смонтирована зимняя горка в 13 микрорайоне, установлены дополнительные светофоры и уличные фонари, при въезде в город (от Аралтала) установлено 76 новых опор освещения, а также при въезде в Аксай со стороны Шынгырлауского района и на мосту в сторону промзоны. По словам Амангелтды Тугузбаева, помимо этого, был произведен ямочный и средний ремонт улиц и тротуаров города, установлены мусорные контейнеры и начались работы по установке сортировочной линии, автовесов, освещения, ограждения и видеокамер по периметру полигона ТБО. Далее градоначальник озвучил планы на текущий год. Он сообщил, что планируется провести капитальный ремонт улиц Рабочая и Мостовая, улиц микрорайона Кызылтал, средний ремонт улицы Чингирлауская и прилегающих к ней переулков, благоустроить улицы Луговая и Западная, завершить капитальный ремонт улицы Аль- Фараби, приступить к строительству резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона и к строительству инженерных сетей электро- и газоснабжения на ПДП «Жилой массив-2» в Аксае. - Я озвучил только крупные проекты, - заметил Тугузбаев и добавил, что работа, направленная на улучшение жизни населения, будет продолжена в 2021 году. После аким города ответил на вопросы аксайцев поступившие в ходе онлайн-трансляции. Так, людей интересовало, будут ли построены новые школа и детсад в 13 микрорайоне, начнется ли ремонт улиц Трудовая, Овражная, Заводская в северной части города и будут ли отремонтированы дороги и благоустроен 4 микрорайон так же, как в 2020 году 5 и 10 микрорайоны. Были вопросы по поводу маршрутных автобусов, необходимости открытия в Аралтале магазина и аптеки и очереди на получения участка под ИЖС. На большую часть вопросов Амангельды Тугузбаев ответил в ходе прямого эфира. К примеру, по поводу строительства школы в 13 микрорайоне, он пояснил, что, в принципе, ПСД уже есть, но дело в том, что новую школу возможно строить тогда, когда прежняя находится в аварийном состоянии или занятия в ней проходят в три смены. В ОШ №7 (в ближайшей к 13 микрорайону школе в Кызылтале) пока таких проблем нет. Что же до строительства детсада, то сейчас в Казахстане строительство дошкольных учреждений рассматривается в рамках государственно-частного партнерства – и было бы хорошо, если бы нашелся бизнесмен, желающий построить в Аксае детсад. По поводу ремонта улиц в старой части города и благоустройства 4 микрорайона аким Аксая ответил, что ПСД на большую их часть уже готова, и если будет финансирование, то ремонт улиц Трудовая, Заводская и благоустройство 4 микрорайона начнется в этом году. Что же до остальных улиц, где еще не проложен асфальт (а таких улиц в городе еще хватает), то в этом году на их ремонт только будет готовиться проектно-сметная документация. - В Аратале есть небольшой магазин с необходимым ассортиментом. Я лично был в нем. Находится он в центре Аралтала. А строить супермаркет предпринимателям не выгодно, поскольку население в Аралтале не такое уж большое и проходимость будет низкая, - ответил аким по поводу открытия магазине в новом микрорайоне, где проживают жители переселенной Березовки. Что же касается получения участков под ИЖС, то, по словам Амангельды Тугузбаева, на очереди стоит порядка 8 тысяч человек. Пока что готово 1200 участков со всеми коммуникациями в районе Аралтала. В 2020 году участки там получили 700 человек. Аким города добавил, что участки под ИЖС также будут в северо-восточной части города (в 7 микрорайоне). Но там только намечается подведение ИКС. Вообще, как заметил Тугузбаев, по поводу очереди на получение земельного участка под строительство, люди могут узнать в городском акимате. Те вопросы, поступившие от населения, на которые аким города не смог ответить, он пообещал не оставить без внимания и взял на контроль (в частности, по электроснабжению, замене трансформаторов, установке дополнительных автобусных остановок), а оказавшиеся не в его компетенции – переадресовать руководству района.