Сегодня, 19 июня, в 20.25 по местному времени в парке культуры и отдыха остановился аттракцион "Колесо обозрения". В нем остались люди. К месту происшествия прибыли спасатели, которые достают людей при помощи БронтоСкайЛифта (представляет собой автоподъемник - прим.автора). К настоящему времени спасены 9 человек, один из них - ребенок. Спасательные работы продолжаются. На месте работают 12 спасателей и две единицы техники.В 22.30 начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев сообщил, что спасательные работы завершены. - Силами ДЧС (18 работников и 8 единиц техники), МПС (10 сотрудников и 1 единица техники), скорой помощи (3 человека, 1 единицы техники), в ходе слаженной спасательной операции спасено 18 человек, из них 6 детей. Жертв и пострадавших нет, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Между тем, по словам директора городского парка Бека Жангирова, ЧП произошло из-за технической неисправности. - Произошла техническая неполадка - закусил трос основного привода (аттракциона - прим. автора). Силами ДЧС ситуация урегулирована. Посетители, которые были на аттракционе, на данный момент претензий не имеют, - сообщил Бек Жангиров.