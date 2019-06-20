Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова рассказала, сколько жилья выдано и предстоит выдать по социально важным жилищным программам "Әскери баспана" и "Бақытты отбасы". Информация была обнародована на заседании общественного совета банка в Алматы. Почти 4 тысячи военных получили жильё в Казахстане всего за 1,5 месяца в текущем году (программа "Әскери баспана" стартовала 1 мая). "Для кредитования военнослужащих мы выделили собственные средства. В 2019 году для этого предназначалась сумма в размере 58,6 миллиарда тенге, и мы её уже освоили. Средняя сумма займа у военнослужащих составила 15 миллионов тенге", – сообщила Ляззат Ибрагимова. Для получателей жилищных выплат кредит на покупку жилья предоставляется по ставке 8% годовых при наличии минимального первоначального взноса в размере 15% от суммы займа. На сегодня в рамках имевшейся суммы выданы все кредиты. Новые заявки желающие смогут подать только в 2020 году, но условия оформления могут измениться. За годы действия программы (около 10 лет) планируется выдать военным 70 тысяч льготных займов. На реализацию программы "Бақытты отбасы" из республиканского бюджета ежегодно предусмотрено 50 млрд тенге. Всего, как отметила Ибрагимова, в рамках программы предполагается выдавать по 6 000 льготных кредитов в год на приобретение жилья под 2% годовых. В рамках пилотного проекта в Алматы уже выдано около 100 займов. "Сейчас перед банком стоит ответственная и важная задача – помочь многодетным, малообеспеченным и неполным семьям переехать из холодного и чужого арендного жилья в собственные квартиры. Эту программу мы планируем реализовывать в течение восьми лет. На это потребуется 400 миллиардов тенге. Уже утверждены 150 миллиардов тенге – по 50 миллиардов в 2019, 2020 и 2021 годах", – сказала Ляззат Ибрагимова. Участниками новой программы могут стать многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, неполные семьи с несовершеннолетними детьми. По данным категориям они должны стоять в очереди в управлении жилья своего населённого пункта. Сейчас в Казахстане, по данным Ляззат Ибрагимовой, в очереди на жильё стоят 28 126 многодетных семей, 18 993 семьи, имеющие или воспитывающие ребёнка с ограниченными возможностями, и 104 214 неполных семей. "Естественно, на такую программу будет много желающих. Поэтому мы ввели ряд ограничений. Они в первую очередь касаются уровня дохода. Согласно правилам, в программе могут участвовать только те семьи, доход которых не превышает 1 МЗП на каждого члена семьи, то есть 42 500 тенге. Например, если семья состоит из 5 человек, то общий её доход не должен быть выше 212 500 тенге. Нас просят увеличить планку до 1,5 МЗП, но мы хотим на первой волне пропустить тех, кто имеет низкий доход", – пояснила Ляззат Ибрагимова. Максимальная сумма кредита, выдаваемого в рамках этой программы, составит до 15 млн тенге в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау и до 10 млн тенге в остальных областных центрах Казахстана. "Журналисты очень любят вопрос: "А что они купят на 15 млн тенге?". На что я отвечаю так: "А как они будут расплачиваться за 35 млн тенге?". Цель программы – дать шанс приобрести первое собственное жильё, пусть и скромное, помочь малообеспеченным, многодетным и неполным семьям перейти из арендаторов в разряд собственников", – пояснила Ляззат Ибрагимова. Первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья (как на первичном, так и на вторичном рынке). Срок погашения кредита – до 20 лет. При этом участники программы на покупку первичного жилья могут получить жилищный сертификат через местные акиматы. "Если семья получит жилищный сертификат в 1 миллион тенге, то им останется найти ещё 500 тысяч для того, чтобы взять квартиру за 15 миллионов тенге. Если же они, имея этот же жилищный сертификат, найдут квартиру за 8 миллионов тенге, то у них первоначальный взнос будет уже не 10%, а 12%", – объяснила на примере Ляззат Ибрагимова. Как отметила Ляззат Ибрагимова, больше всего трудностей возникает при покупке частных домов, так как у продавцов при проверке документов выявляются неузаконенные пристройки. Сделка затягивается, пока хозяева не приведут всё в порядок.