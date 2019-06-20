Фруктовая диета — самый вкусный и легкий способ для похудения. Мы же все любители вкусного, а здесь еще все просто и с пользой. В чем сила фруктовой диеты? Она очищает наш организм, мы не мучаем себя голодом, полезна и богата разными витаминами и минералами. Что можно: Фрукты - любые и много. Йогурт - натуральный, желательно с магазина, и снова фрукты. Чаи - любые. Главное Без сахара! Что нельзя: Алкоголь. Все газированные напитки и вода. Выпечка, любая - табу. Сахар. Виноград и бананы – в них много калорий. Диета рассчитана на 3-4 дня. За это время организм полностью обновиться, ваша кожа, ногти и волосы напитаются витаминами. Сбрасываем до 5 кг. Можно продлить ее до 7 дней, обязательно добавив мясо и рыбу. Съедайте за обедом кусочек мяса или рыбки, желательно диетические, не жирные сорта. Вареное, запеченное в фольге, в духовке, или приготовленное на пару. Съедать не больше 200 гр в день, все-таки мы на диете! Хлеб, можно один кусочек в день поджаренного хлеба. Тогда потеряете до 10 кг лишнего веса. Не забываем пить воду, обязательно, не меньше 1,5 л в день и без газа. И будьте здоровы и красивы! Берегите себя и своих близких!