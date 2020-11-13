Пациенты учреждения не пожаловались ни на условия проживания, ни на питание, ни на состояние здоровья, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" читатели прислали видеоролик, который был снят в закрытом учреждении - психоневрологическом диспансере в поселке Круглоозерное. На видео запечатлено, как подопечные диспансера
расположились на полу подвала и актового зала на матрасах. Окон там нет. Люди спят на бетонном полу, в теплых куртках, обуви и шапках. Также на видео снята посуда, возможно, пациенты питались там же.
После публикации статьи в психоневрологический диспанесер была направлена рабочая комиссия, в состав которой вошли правозащитник и руководитель группы Национального превентивного механизма по ЗКО Павел Кочетков, руководитель отдела по контролю в сфере социальной защиты населения Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО Ерболатова, руководитель отдела координации деятельности центров оказания специальных социальных услуг Управления координаций занятости и социальных программ по ЗКО Бисенгалиева. Они провели обход по территории учреждения, где были размещены пациенты.
Были проведены беседы с услугополучателями, есть ли какие жалобы на содержание, питание, на качество оказываемых услуг, получаемых в стенах учреждения. Каких либо жалоб на состояние здоровья, питание пациенты не предъявили.
– На период дезинсекции услугополучатели были размещены в 4 корпус (50 человек) и остальные 40 человек на цокольном этаже 4 корпуса, а также в здании клуба. Все помещении отапливаемые, есть окна для проветривания. В случае расположения услугополучателей вместе со своими кроватями, то могло послужить причиной переноса тараканов в кроватях. Поэтому были приняты вынужденные меры расположения на матрацах и спортивных матах на полу. Дезинсенкция была проведена в течении одного дня. 12 ноября все услугополучатели первого корпуса размещены в своих комнатах. На период дезинсекции услугополучатели были обеспечены горячим питанием в столовой, также все мероприятия проводились согласно графика работы. Средний и младший медицинский персонал постоянно следили за состоянием здоровья подопечных. Проводились прогулки на свежем воздухе. На данный момент все услугополучатели первого корпуса размещены в своих комнатах. Все необходимые меры были проведены, - сообщил директор психоневрологического диспансера в поселке Круглоозерное Мурат Кенесарин.
Павел Кочетков сообщил, что жалоб от опекаемых не поступило, и на момент проверки ситуация в учреждении была стабильной.
– Мы провели осмотр, обошли учреждение, осмотрели те помещения, в которых они временно находились в связи с проведением дезинфекции. Да, пациенты, испытывали временные неудобства. Но они находились не в подвальном помещении, а на цокольном этаже. Температурный режим там соблюден, есть окна, помещение проветривается. Люди находились под присмотром медицинского персонала, питание и лекарство было обеспечено в соответствии с регламентов. Мы беседовали с опекаемыми, жалоб на жестокое обращение не поступило. На момент проверки ситуация стабильная, заболевших нет, помещение чистое, - отметил Павел Кочетков.
К слову, в учреждении проживают 98 человек.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.