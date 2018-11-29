По информации ТОО "Спецавтобаза", сегодня, 29 ноября, на улицах областного центра в очистке от снега задействовано 28 единиц спецтехники: 10 тракторов-щеток и 5 комбинированных "КАМаЗов". - Для полива солевым раствором используется 13 единиц техники, в дорожных работах задействовано 194 человека, - рассказал директор ТОО "Спецавтобаза" Алмас Изтелеуов. Отметим, что для борьбы с гололедом в зимний период ТОО "Спецавтобаза" заготовило 150 тонн соли, 460 кубометров песка. В зимний период очистку снега в Атырау будут производить 67 единиц спецтехники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК