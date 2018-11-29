Видео с места ДТП в редакцию прислали очевидцы. По их словам, авария произошла на автодороге возле поселка Переметное Зеленовского района. Патрульная машина с бортовым номером 174 слетела с дороги в сугроб. - Да, действительно такой факт был. 28 ноября патрульная автомашина с экипажем во время несения службы из-за гололеда съехала с дороги, но затем самостоятельно выехала и продолжила несение службы. Ни машина, ни экипаж не пострадали, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. kx4yGvUjR0g Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.