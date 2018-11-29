Фото с сайта 56.nv.ru На 52 километре автодороги Оренбург-Соль-Илецк столкнулись фура и минивэн. В результате ДТП 5 человек скончались, двое в реанимации Соль-Илецка. Родственники погибших в ДТП отправились за телами. Между тем семья погибшего таксиста Серика Куанова рассказала некоторые подробности страшного ДТП. По словам его брата Мираса Танебергенова, Серик не первый год занимался частным извозом и часто ездил в Оренбург. 28 ноября, в день трагедии, Серик Куанов выехал в рейс в 7 часов утра. В салоне его минивэна находились, по словам Мираса Танебергенова, шесть пассажиров: трое жителей Актюбинской области, двое – Кызылординской области и один гражданин России. - Он уже ехал между Соль-Илецком и Оренбургом. Получается, дорога та неважная, погодные условия. По словам очевидцев, там уже ясно было, фура ехала навстречку ему и из-за погодных условий ее "сложило". Получается. Посередине дороги фура встала. Там в последний момент никто не успеет среагировать. Даже каким бы опытным не был водитель, - рассказывает брат погибшего таксиста Мирас Танебергенов. Следствием смертельного ДТП занимаются российские органы следствия. - Причины аварии устанавливаются органами дознания Российской Федерации. Наверное, обычное ДТП, учитывая зимнее состоянее дорог. Наверное, что-то связанное с этим, - лишь предположил заместитель начальника Департамента по ЧС Актюбинской области Кайрат Касымов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.