В прошлые годы сотрудники компании посещали детскую деревню, где проживают дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них они проводили беседы о соблюдении правил дорожного движения с интересными играми и конкурсами, а также вручали ребятам интересные подарки. В этом году представители автоцентра «Toyota Центр Уральск» посетили с поздравлениями малообеспеченные и многодетные семьи. В честь праздника они подарили детям сладости от продукции Kinder: бисквиты, шоколад, мини–пирожное и, конечно же, любимый Kinder сюрприз с игрушкой. Малыши очень обрадовались сладким подаркам от своих гостей, помимо этого, им также подарили полезные сюрпризы – светоотражающие браслеты для маленьких пешеходов. Сотрудники известной автомобильной компании напомнили ребятам, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения и рассказали, чем будет им полезен светоотражающий браслет при переходе через пешеходную дорогу.Кроме того, семьям вручили продовольственные корзины с мукой, сахаром, растительным маслом, макаронными изделиями, крупами, мясными консервами и другими продуктами первой необходимости. – В нашей семье десять детей, и они очень обрадовались добродушным гостям и их подаркам. Хотим выразить искреннюю благодарность автомобильной компании «Toyota Центр Уральск» за внимание и заботу к нашим детям, – поблагодарила многодетная мама Наталья Мартяхина.отметил, что поздравлять детей в один из самых любимых детских праздников стало их ежегодной доброй традицией. – Наши сотрудники посетили многодетные и малообеспеченные уральские семьи и с большим удовольствием вручили им подарки. А так как мы представляем автомобильную компанию, то решили напомнить ребятам, как важно соблюдать правила поведения маленьких пешеходов на проезжей части, особенно во время летнего отдыха. Знания правил дорожного движения помогут им сохранить свою жизнь и избежать травматизма на дорогах, – рассказал генеральный директор «Hazar Motors» Кайрат Есеналин.Следует отметить, что это не единственная акция известной автомобильной компании, проводимая для детей. Ежегодно осенью представители «Toyota Центр Уральск» посещают школы Уральска и Аксая и проводят классные часы в игровой форме для учащихся младших классов на тему «Соблюдай правила дорожного движения!». Ребята на таких занимательных уроках показывают свои знания о правилах дорожного движения и дорожных знаках, участвуя в различных конкурсах и викторинах. За свою активность и любознательность школьники также получают полезные и интересные подарки от «Toyota Центр Уральск». Новости Компаний.