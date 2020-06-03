В телеграм-канале акимате ЗКО сообщается, что 2 пациента с коронавирусной инфекцией являются жителями Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, работающие в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. - Также коронавирусная инфекция обнаружена у 30 жителей Западно-Казахстанской области. В связи с контактом с ранее выявленными больными были взяты пробы на лабораторные исследования, а у пяти человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. Также 3 пациента с коронавирусной инфекцией являются жителями Западно-Казахстанской области, работающие на месторождении Тенгиз Атырауской области. В связи с прибытием с соседнего региона были госпитализированы в карантинный стационар и взяты пробы на лабораторные исследования, - говорится в телеграм-канале. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На 2 июня в области выявлено 732 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 319 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.