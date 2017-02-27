Хотите поменять старую машину на новую или просто купить автомобиль? Приходите! Мы ждем вас по адресам: Автосалон Lifan: ул. Шолохова, 11/4, тел.: 8 (7112) 21-45-45, 21-55-55. Автосалон Renault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41 , тел.: 8 (7112) 222-700, 8 747 508 00 00. Автосалон Altyn Car(Trade-in): ул. Шолохова, 11/1, тел.: 8 707 552 20 25.

Пока красивые девушки в нарядных костюмах подружек Весны угощали горожан блинами, пирогами и горячим чаем, менеджеры компании рассказывали об автомобилях, о действующих акциях, новых программах и записывали желающих на тест-драйв.На сегодняшний день в автосалонах «Урал-Кров-Авто Плюс» запущена программа Trade-in, с помощью которой автолюбители, сдав свой старый автомобиль, могут приобрести новый и к тому же получить солидную скидку.- К примеру, покупатель выбирает автомобиль в одном из наших автосалонов, а мы в это время проводим оценку и диагностику его старого автомобиля, причем за счет компании. Покупатель сдает свою старую машину в зачет стоимости нового авто, доплачивает остаток суммы стоимости или оформляет в кредит и уезжает на уже своем новом автомобиле. Если же Вы просто продаете свое авто, наша компания выкупит его у Вас всего за один день по самой привлекательной цене, - рассказывает о действующей программе руководитель отдела Trade-in Юрий ТИТОВ.- У меня уже есть машина Renault Duster, но вот привлекла мое внимание другая модель этой же марки. У нее улучшенные технические характеристики двигателя и другие комплектующие, комфортабельный дизайн салона. Вот подумываю о том, чтобы поменять свою старую машину на этот новый автомобиль по той акции, которую предлагают менеджеры, - говорит автолюбитель Николай ЗАПРОМЕТОВ.Еще одну интересную и выгодную для автолюбителей весеннюю акцию приготовила компания «Урал-Кров-Авто Плюс». При покупке любой модели марки Lifan по программе Trade-in покупатели получают подарок в виде скидки до 200 000 тенге и комплект зимней резины. При покупке автомобилей марки Mitsubishi скидка будет еще больше – на Outlander 250 000 тенге, а на Pajero Sport 500 000 тенге.Жители города на выставке любовались уже известными и зарекомендовавшими себя на автомобильном рынке моделями Renault Duster и Sandero Stepway, Lifan X60, Lifan X50, Lifan Solano II, кроссовером Renault Kaptur. Стоит отметить, что те, кто записался на празднике на тест-драйв, могут рассчитывать на привлекательную скидку при покупке машины в автомобильных салонах компании «Урал-Кров-Авто Плюс».- Меня заинтересовала машина марки Sandero Stepway New. У нее высокая посадка, есть подогрев сидения, комплектация удобная, коробка автомат, скорее всего, на ней удобно будет маневрировать. Я работаю администратором в торговом центре, и мне бы такая машина была удобна и для работы, и для дома, так как автомобиль действительно уже не роскошь, а необходимость. К тому же располагает вполне приемлемая цена на автомобиль. Я уже записалась на тест-драйв и планирую ее купить, - делится своими впечатлениями жительница города Оксана АКСАЛИТ.Автомобили можно приобрести как за наличный расчет, так и в кредит. - Мы рады предложить своим клиентам выгодные условия кредитования от нескольких банков, - рассказывает старший бренд-менеджер Асем КАЗИЕВА. – Совместно с нашим постоянным партнером - Евразийским банком - возобновлена льготная программа по кредитованию, при которой номинальная ставка составляет от 3,4%, первоначальный взнос от 10%, срок кредитования до 7 лет. Сбербанк, в свою очередь, предлагает специальную рассрочку, при которой первоначальный взнос составляет от 30% до 60% сроком до 5 лет.На правах рекламы.