Сегодня, 4 июня, на площади Первого Президента состоялась акция "Menin Qazagstanym", приуроченная ко Дню государственных символов, которую организовало управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области и общественный фонд "Будущее за молодыми". По словам руководителя отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области Нурхата Орашева, с 9 утра ими был организован выезд агитационного автобуса с молодежью, которая раздавала горожанам шоколадки, флажки и футболки с изображением государственных символов. - Все эти вещи раздавались на центральных площадях, рынках, крупных торговых центрах. Уже в 11.00 начался концерт с участием местных звезд на площади Первого Президента. Целью этих мероприятий является пропаганда государственных символов, чтобы наша молодежь знала, как они выглядят, понимала, насколько они важны. Таким образом мы воспитываем патриотизм среди молодого поколения, думаю, все должны знать, как становился наш Казахстан. Знать нашу историю, ведь это самые главные атрибуты в нашей республике, - пояснил Нурхат Орашев. К слову, перед концертной программой на площади Первого Президента молодежь поздравил заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов. - Сегодня все отмечают день государственных символов. Наши спортсмены, когда выступают на соревнованиях, патриотично поднимают наш флаг и звучит наш гимн. Долг каждого гражданина нашей республики - возвысить государственные символы, эти символы - это наша независимость. Поэтому мы должны трудиться, чтобы передать это достояние следующему поколению. Еще раз с праздником, любите страну и наши государственные символы. Пусть всегда процветает мир, стабильность и пусть всегда наша страна будет впереди, - поздравил Габидолла Оспанкулов.