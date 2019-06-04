Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано на совещании «Профилактика отравления нитратами в сезон плодоовощных и бахчевых культур», организованном департаментом охраны общественного здоровья Атырауской области. По словам выступающих, с начала года в Атырау три человека отравились нитратами, в прошлом году санэпидемиологи во время проведения рейда установили превышение количества нитратов в три раза в 130 пробах. 90% несоответствий были обнаружены преимущественно в продукции, завезенной из-за границы. В ходе рейда было установлено отсутствие деклараций, подтверждающих качество, безопасность плодоовощных и бахчевых культур, а также отсутствие производственного контроля. На совещании присутствовали руководители местных крестьянских хозяйств, которые тоже занимаются выращиванием овощей. Однако, по информации представителя отдела санитарно-гигиенического надзора за объектами питания департаменты охраны общественного здоровья (сэс), КХ не входят в перечень объектов, подлежащих саннадзору, а значит, проверить их по особому порядку нельзя.