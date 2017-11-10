В пресс-службе ДВД ЗКО утверждают, что рукоприкладства со стороны сотрудника полиции по отношению к задержанным не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Инцидент произошел 7 ноября около 13.40 в с.Таскала Таскалинского района ЗКО по улице Маметовой, неподалеку от кафе «Вест» и средней школы им.Алтынсарина. Как стало известно, в этот день участковый инспектор полиции ГАЛИМОВ на личной автомашине направлялся в районный суд, где рассматривался направленный им административный материал в отношении жителя села по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. - Проезжая мимо средней школы полицейский заметил троих в нетрезвом состоянии, которые, шатаясь, шли вдоль обочины дороги, рискуя попасть под автомашины. В это время из школы с занятий выходили школьники, которые видели пьяных, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Участковый инспектор узнал двоих, состоящих на профилактическом учете в ОВД района, сделал замечание и потребовал сесть в автомашину для доставления в отдел полиции и медицинского освидетельствования и после неповиновения вызвал подмогу. Однако нарушители отказались подчиниться полицейскому. - Нарушители пререкались, оказали неповиновение и стали провоцировать Галимова, снимая это на телефон, однако полицейский пресек правонарушение, усадил троих пьяных в автомашину и доставил в отдел внутренних дел. Со стороны сотрудника полиции рукоприкладства по отношению к задержанным не было, - пояснили в пресс-службе. В тот же день в отношении троих правонарушителей были составлены административные протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде, все трое согласились с совершенным правонарушением, о чем расписались в протоколе и обязались оплатить наложенный штраф. Как выяснилось, все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, разбоя и имеют ряд административных взысканий. В настоящее время в отношении одного из правонарушителей, находящегося на учете как опасная категория ранее судимых лиц, готовится материал в суд для установления административного надзора с более жесткими формами контроля. По данному факту ОВД Таскалинского района проводит служебное расследование. Напомним, 9 ноября на личную страницу "Вконтакте" портала "Мой ГОРОД" читатель прислал видео, на котором снят конфликт полицейского с жителями.