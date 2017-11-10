В ПДП-1 поселка Деркул построено 100% внутриквартальных дорог (видео)

Всего на благоустройство было выделено 1,6 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благоустройство ПДП-1 поселка Деркул началось в 2016 году. Здесь построены внутриквартальные дороги на всех 23 улицах, лотки, водоотводный канал и в следующем году планируется завершить строительство тротуаров. Также проектом предусмотрены остановки для общественного транспорта с маршрутом движения в одну сторону. На пути следования автобуса предусмотрены семь автобусных остановок через каждые 400 метров пути с правой стороны проезжей части внутриквартального проезда.