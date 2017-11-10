На территории ОА «Жайыктеплоэнерго» прошли учения департамента чрезвычайных ситуаций в рамках РКШУ «Қыс-2017». - На дежурный телефон ЧС поступило сообщение о том, что на ТЭЦ произошла авария. Было нарушено производство, передача и распределение тепловой энергии. В связи с этим без тепла остались более 60 тысяч уральцев. В здании ТЭЦ проводились технические работы, когда прогремел взрыв паровоздушной смеси, в результате чего обрушилась наружная лестница и рабочие остались на крыше. Также произошло обрушение отдельно стоящего здания, - рассказал легенду учений сотрудник ДЧС ЗКО. Силами всех спецслужб ЧС была ликвидирована, пострадавшие рабочие спасены, им была оказана первая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, на стадионе имени Атояна состоялся смотр техники и готовность практических учений ДЧС ЗКО. - Стоит отметить, что в республиканских учебно-тренировочных учениях «Қыс-2017» приняли участие спасательные службы нашего города. Нам удалось увидеть, что после аварии на ТЭЦ в первую очередь внутренняя служба данного объекта произвела оцепление, пожарная служба вывела свою технику и ликвидировала возгорание, а службы, которые отвечают за безопасность, мгновенно отреагировали и приехали спасать людей, - прокомментировал ход учений заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ. Кроме того, Багдат АЗБАЕВ отметил, что благодаря этим учениям у сотрудников спасательных служб появляется опыт, а те, кто участвует, приобретают практические навыки. - В этом году было выделено более 600 миллионов тенге на материально техническое оснащение ДЧС ЗКО. Было закуплено 24 единицы техники. В первую очередь все спасательные службы должны быть полностью оснащены и быть готовы ко всему, - подчеркнул Багдат АЗБАЕВ.