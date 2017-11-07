Преимущества приобретения жилья через кооператив "Happy–DOM": - Работа на основании закона РК «О потребительском кооперативе», гарантирующий возврат паевых взносов; - Нулевая годовая процентная ставка; - Отсутствие справок, требующих подтверждения дохода и положительной кредитной истории; - Досрочное и частично досрочное погашение без штрафов; - Рефинансирование ипотеки.

Приобрести недвижимость в долговременную рассрочку всегда было удобно и выгодно. Однако она была возможно не каждому. С 1 мая 2017 года потребительский кооператив граждан "Happy–DOM" запустил новую программу под названием "Болашак", рассчитанную для граждан, имеющих заработок ниже среднего уровня. По условиям новой программы приобрести жилье можно, оплатив в качестве первоначального взноса 5% от общей стоимости квартиры, после чего в течение от 6 месяцев до 24 месяцев на выбор, накопить 30% от стоимости недвижимости. Ежемесячные взносы совершаются на текущий счет кооператива. Срок рассрочки составит от 1 года до 6 лет.- Сегодня программа "Болашак" является наиболее популярной среди наших пайщиков. Оформить документы для получения жилья можно будет в течение одного дня. Для этого вам понадобится заключить договор с кооперативом, внести первоначальный взнос на банковский счет. Если человек живет в районе, или не желает долго стоять в очереди, он может совершить оплату в терминалах "Касса 24". На сегодняшний день мы также ведем переговоры с АФ АО «Казпочта» - рассказал председатель ПКГ "Happy–DOM" в г.Атырау Асан Муханов.«Доступное жилье от кооператива «Happy-DOM». Первоначальный взнос по данной программе составляет 27% от стоимости жилья, после чего пайщик включается в очередь на приобретение жилья, и через 6-36 месяцев покупает выбранную недвижимость. Стоимость жилья не должна превышать 20 млн тенге, а год постройки - 1980 года. Срок займа составляет от 1 года до 15 лет. Собственником недвижимости будет сам пайщик.Для вступления в кооператив нужны только два документа – удостоверение личности и адресная справка. Сегодня пайщиками кооператива стали более 500 граждан со всех областей Казахстана, долгожданные квартиры приобрели 105 семей.Филиалы потребительского кооператива "Happy–DOM" есть следующих городах: Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Актау, Уральск, Жанаозен, Кульсары, Кандыагаш.Новости Компаний.