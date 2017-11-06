Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава региона посетил район «Авиагородок», жители которого пожаловались на пустующие здания заброшенных гаражей, ставших местом обитания для бомжей и наркозависимых людей. После беседы с жильцами близлежащего дома Бердыбек Сапарбаев поручил акимату города по согласованию с жителями снести старые. На их месте планируется разбить небольшой сквер. Также аким области поручил улучшить состояние дорожной инфраструктуры района, предусмотреть строительство ливневой канализации и детских площадок. Кроме того, аким области посетил Колхозный рынок, возле которого расположились места несанкционированной торговли. Глава региона поручил навести порядок в этом вопросе, приняв меры по пресечению стихийных торговых точек, а также провести разъяснительную работу среди граждан в целях соблюдения законодательства РК.