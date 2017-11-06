Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, зачинщика перестрелки уже задержали. - Перестрелка произошла 31 октября в 1.40 в городе Аксай Бурлинского района ЗКО. Житель города выстрелил из огнестрельного оружия мужчине в обе ноги. В результате пострадавший был доставлен в Бурлинскую ЦРБ с огнестрельным ранением обоих ног, открытым переломом обеих костей голени справа и в алкогольном опьянении, - сообщил Манарбек ГАБДУЛЛИН. В совершении данного преступления был задержан мужчина, который водворен в ИВС ОВД Бурлинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 287 ч.2 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и 293 ч.3 УК РК - "Хулиганство" .