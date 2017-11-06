5 ноября на одной из улиц Атырау был задержан 26-летний молодой человек с подозрительным рюкзаком. При обыске полицейские обнаружили в нем флешки от машин, мелкие детали от автомобилей, отвертки и провода. Парня сразу же доставили в ГОП №1. - Выяснилось, что молодой человек вскрывал и обворовывал автомобили, похищая автомагнитолы, сотовые телефоны, флешки и другие аксессуары. Уже доказана причастность подозреваемого у четырем эпизодам краж из машин, при нем было обнаружено 2 сотовых телефона, которые вернули хозяевам. Также выяснилось, что ранее парень был судим по статье "Хулиганство", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК - "Кража".