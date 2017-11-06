Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками отдела природоохранной полиции МПС ДВД ЗКО совместно с инспекторами РГКП «Охотозоопром» за незаконную охоту на сайгаков были задержаны трое лиц. - При осмотре на месте происшествия было обнаружено и изъято 6 туш сайги с отпиленными рогами, 12 сайгачьих рогов, а также незарегистрированное охотничье ружье, - отметили в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК - "Незаконная охота", в настоящее время ведется следствие.